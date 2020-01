UITGELICHT: 'Hamdallah verlaat Al-Nassr, voor Premier League-promovendus Aston Villa'

Een wel héél opmerkelijk transfergerucht over de man die zich gedurende het afgelopen kalenderjaar kroonde tot 's werelds beste topscorer!

Overall-statistieken Abderazzak Hamdallah (seizoen 2019/2020):

Uitgaande van de laatste berichtgeving uit het Verenigd Koninkrijk lijkt Aston Villa zijn slag te hebben geslagen deze winterse transferperiode. Het zou namelijk niemand minder dan Abderazzak Hamdallah gaan inlijven, daar waar hij zich afgelopen weekend met contractclub Al-Nassr nog wist te verzekeren van de Saoedische Super Cup. Voetbalmakelaar en transfergoeroe John Harriott weet dinsdagmiddag zelfs te melden dat de deal inmiddels al in kannen en kruiken is. Zo wordt er zelfs gesproken van een transfersom van ruim €8 miljoen die men overeenkwam met diens huidige werkgever. Bij Al-Nassr, momenteel lijstaanvoerder in de Saudi Professional League, ligt Hamdallah contractueel gezien nog tot medio 2022 vast. Scoren deed hij in dit nog lopende seizoen tot nu toe liefst 15 maal, een treffer voorbereiden gebeurde hem drie keer (red. 14 officiële optredens; Saudi Professional League, King's Cup én Super Cup).Naar verluidt, zo onderschrijft de eerdergenoemde bron, gaat Hamdallah iets minder dan €130.000 per week opstrijken in Birmingham. Onduidelijk is overigens voor hoe lang de voormalig speler van onder andere OCS Safi, het Qatarese Al-Jaish en FK Aalesunds vastgelegd wordt door de ploeg die zich momenteel zeventiende positioneert in de Premier League. Wel wordt er gemeld dat de speler in kwestie zich volgende week nog zal voegen bij zijn nieuwe werkgever.- Saudi Professional League: 11 optredens, 10 doelpunten én 1 assist- King's Cup: 2 optredens, 4 doelpunten én 2 assists- Saudi Super Cup: 1 optreden, 1 doelpunt