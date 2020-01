Tetouan: 2 jaar cel na kritische video over gezondheidszorg en beledigen Marokkaanse koning (video)

De jongen publiceerde een dag na zijn kritische videoboodschap een tweede video waarin hij zijn excuses aanbood

De rechtbank in Tetouan heeft maandag een jongeman veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en een geldboete van 5.000 DH na het publiceren van een kritische video eind december. De jongen is veroordeeld wegens het "beledigen van ambtenaren in functie" en het "verstoren van de openbare orde".





Na een verkeersongeluk werd de jongen half december opgenomen in het Saniat Rmel-Ziekenhuis in Tetouan. In een videobericht een dag later deed de jongeman zijn beklag over de slechte staat van de gezondheidszorg in Marokko. Ook had de jongen de Marokkaanse koning beledigd. De jongen maakte daarna nog wel een 'excuusvideo' om zijn woorden terug te nemen, maar dat mocht niet baten want hij werd een dag later in zijn ouderlijk huis gearresteerd.

