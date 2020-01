Transfer Talks: 'Iajour neigt naar RS Berkane na contractontbinding bij Damac FC'

In navolging op voormalig ploeggenoot én collega-international Zakaria Hadraf laat ook Mouhcine Iajour de Saoedische velden achter zich.

Overall-statistieken Mouhcine Iajour (seizoen 2019/2020):

- King's Cup: 1 optreden, zonder productiviteit



In goed overleg met Damac FC, de huidige hekkensluiter van de Saudi Professional League, liet de inmiddels alweer 34-jarige centrumspits zijn dienstverband aldaar ontbinden. Dat de voormalig speler van onder andere MAT Tétouan, het Qatarese Al-Khor én Raja Casablanca tot die keuze kwam, lijkt volledig voortgekomen uit het mindere sportieve vooruitzicht wat Iajour daar had. De verstandhouding die hij met eindverantwoordelijke Noureddine Zekri had, raakte bekoeld. Te meer vanwege het feit dat het de nu transfervrije aanvaller veelal ontbrak aan productiviteit; in de twaalf optredens die hij volmaakte voor Damac FC kwamen slechts drie treffers van zijn voeten.Nu lijkt de speler in kwestie zich een der dezer dagen weer te gaan voegen bij de voetbalafdeling die hij afgelopen zomer juist verliet voor de Saudi Professional League. Naar verluidt, zo onderstreept het Saoedische, gaat Iajour zich verbinden aan RS Berkane. Er zou zelfs al een akkoord zijn bereikt met de lijstaanvoerder van de Botola Pro, dit tegen het zere been van competitiegenoot Wydad Casablanca wat zich óók wenste te versterken met het jeugdproduct van aartsrivaal Raja Casablanca.- Saudi Professional League: 12 optredens, 3 doelpunten