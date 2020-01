Consulaat Gambia in Dakhla officieel geopend

De Republiek Gambia heeft dinsdag een consulaat geopend in Dakhla. De inhuldigingsceremonie werd voorgezeten door Nasser Bourita (minister van Buitenlandse Zaken) en zijn Gambiaanse tegenhanger, Mamadou Tangara. De Gambiaanse regering had in december al aangekondigd een consulaat in Dakhla in de Westelijke Sahara te openen