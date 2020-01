Ridouan Taghi komt volgens zijn advocaat naar pro-formazitting

Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in een groot liquidatieproces, wil aanwezig zijn bij een inleidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam in deze zaak op 27 februari.

Dat heeft zijn advocaat Inez Weski gezegd in een interview met het tv-programma EenVandaag. Taghi wil dit proces volgens haar meemaken en horen wat er gebeurt en wordt gezegd. Mogelijk gaat hij ook zelf wat zeggen bij de rechtbank, aldus Weski. Ze geeft ook aan dat Taghi nog niet is verhoord door de recherche. Het Openbaar Ministerie wil daar helemaal niets over zeggen, aldus een woordvoerder van het landelijk parket, dat het onderzoek leidt.Volgens Weski is haar cliënt uiterlijk niet echt veranderd tijdens zijn verblijf in Dubai. Ze bezocht hem in de extra beveiligde gevangenis in Vught, waar Taghi in december naar toe is gebracht na zijn arrestatie in Dubai Taghi wordt verdacht van meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Taghi zou de opdrachtgever zijn. Hij wist jaren uit handen van politie en justitie te blijven.