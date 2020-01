Abdelhamid genoot: 'Gaf me veel vertrouwen, die aanvoerdersband'

De sterkhouder van Stade Reims geeft te kennen zich inmiddels goed te hebben aangepast aan het niveau van de Ligue 1.

'In die positie heb je wat meer vat op de wat jongere krachten in de kleedkamer'

Overall-statistieken Yunis Abdelhamid (seizoen 2019/2020):

In gesprek met het Franseblikt de nu alweer 32-jarige Yunis Abdelhamid kort vooruit op wat nog voor hem komen gaat. Met een dienstverband wat tegen het einde van dit seizoen op z'n einde komt krijgt hij de vraag voorgeschoteld waar zijn plafond ligt en op welke manier hij een vervolg aan zijn carrière hoopt te geven. Na de winterstop in te zijn gegaan als onomstreden basiskracht, zet hij het antwoord op die vraag als volgt uiteen: ,,Bij m'n voorgaande werkgevers Arles-Avignon en Valenciennes deed ik het op dezelfde manier, ik probeer me zoveel als maar kan afzijdig te houden van die contractuele zaken. Het is overigens nog te vroeg om me daarmee bezig te houden.''Een andere hoogtepunt in dit voor hem nog lopende seizoen was de enkele keer dat hij als aanvoerder mocht acteren (red. 11/10/2019, vriendschappelijke treffen met Libië 1-1 FT) namens de hoofdmacht van de Marokkaanse bond. Een optreden waar hij maar al te graag naar terugblikt: ,,Het gaf me heel veel vertrouwen, die aanvoerdersband. Buiten kijf staat dan ook dat het een grote verantwoordelijkheid is. En zoals ik nu in beste fase van m'n carriere verkeer, is het ook zo dat ik in die positie wat meer vat heb op de wat jongere krachten in de kleedkamer.''- Ligue 1: 18 optredens, 1 doelpunt- Coupe de la Ligue: 2 optredens, zonder productiviteit- Coupe de France: 1 optreden, zonder productiviteit