CAF Awards: Hakimi verkozen tot 'African Youth Player of the Year'

Een prima classificatie voor de enige Marokkaanse gegadigde tijdens deze editie van de CAF Awards.

Overall-statistieken Achraf Hakimi (seizoen 2019/2020):



Naar het Egyptische Hurghada afgereisd met diens moeder en zus kreeg de nog maar 21-jarige Achraf Hakimi zijn tweede bekroning op het voor hem succesvolle voetbaljaar 2019. Nog geen twee weken geleden bejubeld tot 'Best Arab Talent of the Year' tijdens de uitreiking van de Globe Soccer Awards, kreeg de contractspeler van 'de Koninklijke' vanavond de voorkeur boven medestanders Samuel Chukwueze (Villareal CF, Nigeria) én Victor Osimhen (LOSC Lille, Nigeria).- Bundesliga: 17 optredens, 2 doelpunten én 6 assists- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 4 doelpunten- DfB Pokal: 2 optredens, zonder productiviteit- DfB Super Cup: 1 optreden, zonder productiviteit