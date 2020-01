CAF Awards: Ziyech én Hakimi geposteerd in 'African Best XI' (video)

sport 7 jan 21:21

Wat volgde op Achraf Hakimi's uitverkiezing tot 'African Talent of the Year' was een basisplaats in de 'African Best XI'.





Hieronder de 'African Best XI', zoals bekendgemaakt werd tijdens de CAF Awards 2019:

Doelverdediging:

1. André Onana (AFC Ajax, Kameroen)



Verdediging:

2. Achraf Hakimi (Borussia Dortmund, #TeamMarokko)

3. Serge Aurier (Tottenham Hotspur, Ivoorkust)

4. Joel Matip (Liverpool FC, Kameroen)

5. Kalidou Koulibaly (SSC Napoli, Senegal)



Middenveld:

6. Idrissa Gueye (Paris Saint-Germain, Senegal)

7. Riyad Mahrez (Manchester City FC, Algerije)

8. Hakim Ziyech (AFC Ajax, #TeamMarokko)



Aanval:

9. Mohamed Salah (Liverpool FC, Egypte)

10. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, Gabon)

11. Sadio Mané (Liverpool FC, Senegal)







Photocredit: (@CAF_Online) Twitter © Redactie 2020 Waar #TeamMarokko het gedurende de afgelopen Afrika Cup moest stellen met die teleurstellende uittocht in de achtste finale van het eindtoernooi (red. 2-5, verloren strafschoppenreeks tegen Benin), kregen twee A-internationals hun tijd en moeite tóch uitbetaald tijdens de uitreikingsceremonie van de CAF Awards van dinsdagavond. Hakim Ziyech en de tot 'African Talent of the Year' bejubelde Hakimi maken deel uit van Afrika's beste opstelling, over het afgelopen voetbaljaar genomen.