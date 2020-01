Amerikaanse doelen in Irak getroffen door Iraanse raketten

Het Pentagon schrijft in een verklaring dat "Iran meer dan tien ballistische raketten heeft afgevuurd op doelen in Irak". De basis in de westelijke provincie Anbar wordt gebruikt door Amerikaanse en Iraakse troepen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers.



De Verenigde Staten zeiden eerder dinsdag al te verwachten dat Iran binnenkort een vergeldingsactie uitvoert voor het doden van Soleimani. Dat heeft de minister van Defensie Mark Esper dinsdag gezegd. "Als het zo ver is, dan zijn wij klaar om daar gepast op te reageren", aldus Esper.



Kort na het bekend worden van de beschietingen daalden de beurzen in de Verenigde Staten en Japan met ruim een procent. De Amerikaanse olieprijs steeg met meer dan 4 procent tot net iets boven 65 dollar per vat.





Nog geen vergelding door VS

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij later woensdag bekendmaakt of en welke stappen zijn land neemt tegen de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak. Trump zei dat nadat hij op het Witte Huis overleg had met de minister van Defensie, Mark Esper en Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken.

Op Twitter schreef Trump: "Alles is goed! Raketten gelanceerd vanuit Iran op twee militaire bases in Irak. We nemen nu de schade op. We hebben veruit het sterkste en best uitgeruste leger ter wereld. Ik zal morgenochtend een verklaring afleggen.



De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft wel al het luchtruim boven Irak, Iran, de Golf van Oman en de wateren tussen Iran en Saudi-Arabië gesloten voor de Amerikaanse burgerluchtvaart.



Iran vuurde naar eigen zeggen vijftien raketten af als vergelding voor de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Hij kwam vorige week om het leven door een Amerikaanse raket . Iran claimt tachtig Amerikanen te hebben gedood.