Hakimi: 'Ook ik weet niet wat de toekomst zal brengen' (video)

Ook de speler in kwestie laat in het ongewisse of hij ook volgend seizoen te bewonderen zal zijn in de kleuren van 'Die Borussen'.

ON Sport tastte dan ook in het duister bij de man die nog tot in ieder geval medio 2022 vastligt bij 'de Koninklijke'.



Overall-statistieken Achraf Hakimi (seizoen 2019/2020):

- Bundesliga: 17 optredens, 2 doelpunten én 6 assists

- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 4 doelpunten

- DfB Pokal: 2 optredens, zonder productiviteit

- DFL Super Cup: 1 optreden, zonder productiviteit







