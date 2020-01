2e snelweg Rabat-Casablanca in 2021

Met de aanleg van de nieuwe weg is een budget gemoeid van 5 miljard DH

Om de verkeersdrukte op route Rabat-Casablanca op te vangen zal een 60 km lange snelweg worden gebouwd die de wijk Tamesna in Rabat verbindt met Tit Mellil in Casablanca. Het project bevindt zich momenteel in de oriƫntatiefase.





De weg stond aanvankelijk gepland voor 2030 maar is als gevolg van de toegenomen verkeersdrukte vervroegd. De snelweg moet in het jaar 2021 gereed zijn. Behalve de verbinding Temesna - Tit Mellil wordt momenteel ook gekeken naar de aanleg van een 30 km lange verbinding tussen Tit Mellil en Berrechid.





Een 105 km lange verbinding tussen Guercif en Nador West Med staat ook op de wenslijst.

© MAROKKO.NL 2020