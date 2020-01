Marokko veroordeelt Turks militair ingrijpen in Libië

De verklaring komt nadat het Turks parlement, te midden van toegenomen spanningen, de militaire inzet in Libië had goedgekeurd

De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita, heeft het officiële standpunt van Marokko gedeeld in de recente ontwikkelingen in de Libische crisis. Dat deed Bourita dinsdag op een persconferentie in Dakhla bij de opening van het Gambiaanse consulaat





De functionaris zei diep bezorgdheid te zijn over militaire inmenging in Libië en verwerpt "elke buitenlandse inmenging" in het Noord-Afrikaanse land. De Marokkaanse regering wil politieke oplossingen voor politieke conflicten.





Het Turkse parlement had op 2 januari in meerderheid ingestemd met een eventueel militair ingrijpen in Libië . Een situatie die wordt gezien als een ernstige escalatie door internationale machten, waaronder de VS en Saoedi-Arabië.





"Buitenlandse interventies hebben de situatie in Libië alleen maar gecompliceerd, het potentieel voor een politieke oplossing in het land weggenomen, interne verschillen gecreëerd en de vrede en veiligheid in de hele Maghreb-regio bedreigd", betoogde de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken.





De Marokkaanse functionaris benadrukte het belang van het vinden van een politieke oplossing voor het conflict in plaats van de crisis in Libië een 'politiek commercieel bezit' te maken. "Libië kan geen politiek 'commercieel goed' worden dat slechts diplomatieke samenkomsten dient in plaats van de vitale behoefte van het Libische volk in vrede en veiligheid te dienen", concludeerde Bourita.





Ook Ghassan Salamé, hoofd van de VN-ondersteuningsmissie in Libië (UNSMIL), veroordeelde de militaire interventie in het land tijdens een persconferentie maandag in New York na een besloten bijeenkomst van de VN Veiligheidsraad.





"Handen af van Libië", zei hij. Volgens hem lijdt het land onder toenemende buitenlandse inmenging in het langdurige factieconflict en hebben buitenstaanders het land in crisis achtergelaten na de val van Muammar Gadaffi in 2011.

