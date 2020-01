Transfer Talks: 'Productiviteit laat Red Star's Chahiri neigen naar Ligue 1'

Nu nog acterend in de derde voetbalafdeling van Frankrijk, houdt de nog maar 23-jarige middenvelder uitzicht op de Ligue 1.

Uitgaande van waar het Franseonlangs mee op de proppen kwam, lijkt er concrete belangstelling voor Mehdi Chahiri. De contractspeler van Red Star, uitkomende in de Championnat National, zou een welkome versterking zijn voor respectievelijk Ligue 1-deelgenoten RC Strasbourg, Montpellier HSC én DFCO Dijon. Dat de voormalig jeugdspeler van FC Lorient zo lekker in de markt ligt, is volledig in lijn met zijn productiviteit tot nog toe. Waar hij zich momenteel als derde positioneert met Red Star, is dat onlosmakelijk verbonden met zijn inbreng. Liefst tienmaal trof Chahiri doel namens zijn huidige werkgever, óók was hij nog eens als aangever betrokken bij de totstandkoming van twee andere treffers.Het is overigens nog onduidelijk, op basis van de berichtgeving van het eerdergenoemde medium, of de speler in kwestie inmiddels ook benaderd zou zijn door die drie formaties.- Championnat National 16 optredens, 10 doelpunten én 2 assists- Coupe de la Ligue: 1 optreden, 2 doelpunten- Coupe de France: 1 optreden, 1 doelpunt én 1 assist