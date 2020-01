Nederland veroordeelt Iraanse raketaanvallen

Nederland veroordeelt de Iraanse raketaanvallen die in de nacht van dinsdag op woensdag zijn uitgevoerd op legerbases in Irak.





Verenigde Koninkrijk en Frankrijk

Ook het Verenigde Koninkrijk en Frankrijk hebben de Iraanse aanval op Amerikaanse doelen in Irak streng veroordeeld en leggen de prioriteit nu bij de-escalatie van het conflict.

De Britse premier Boris Johnson wil dat Iran stopt met "deze roekeloze en gevaarlijke aanvallen". Duitsland riep, middels Defensieminister Annegret Kramp-Karrenbauer, Teheran op een eind te maken aan deze "spiraal" van conflicten.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, stelde dat de-escalatie van de spanningen nu van het allergrootste belang is. "Frankrijk zal daaraan blijven werken en is in contact met alle partijen", voegde hij daaraan toe.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen vrijdag in een spoedberaad bijeen.



Dat laat minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) weten. Op de bases in Bagdad en Noord-Irak zijn buitenlandse militairen gevestigd van de coalitie die tegen Daesh strijdt. Ook Nederland maakt deel uit van die coalitie. Eerder woensdag werd al bekend dat er geen Nederlandse doden of gewonden zijn gevallen bij de Iraanse raketaanvallen . Blok zegt "opgelucht" te zijn daarover, maar noemt de aanvallen tegelijkertijd "zeer zorgelijk"."Nederland blijft inzetten op de-escalatie. We streven naar kalmte en het verminderen van spanningen", laat Blok weten. Hij bespreekt de situatie woensdag in Brussel met Joseph Borrell, de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid."De afgelopen dagen belde ik met collega-ministers uit Irak, Saoedi-Arabië en Oman om de noodzaak van de-escalatie te benadrukken", aldus de minister. "Iran staat bovenaan de agenda tijdens het ingelaste overleg met mijn Europese collega’s in Brussel vrijdag."