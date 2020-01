Transfer Talks: 'SSC Napoli en Hellas akkoord, Amrabat nog in onderhandeling'

De kink in de kabel nu, is dat Sofyan Amrabat nog wat contractuele plooien hoopt glad te strijken met 'I Partenopei'.

Overall-statistieken Sofyan Amrabat (seizoen 2019/2020):

Uitgaande van wat momenteel de ronde doet in de Italiaanse media, aangevoerd door het doorgaans goed ingevoerde, is de overgang van de A-international naar competitiegenoot slechts een kwestie van tijd. Met een overeengekomen transfersom van om en nabij de €18 miljoen met Hellas Verona, zou de speler in kwestie nu enkel vallen over de contractduur én de ontbrekende ontspanningsclausule. Waar de huidige nummer acht van de Serie A een vijfjarige verbintenis verlangt, wil het jeugdproduct van FC Utrecht die terugbrengen naar slechts vier jaar.Zoals bekend lichtte zijn huidige huurder Hellas Verona de koopoptie die men overeenkwam met zijn voormalige werkgever Club Brugge. Voor nog geen €3,5 miljoen werd de box-to-box middenvelder overgenomen van de Jupiler Pro League-formatie, dit om hem nu dus weer vrij gemakkelijk aan de man te brengen. In de zestien optredens die hij tot nog toe volmaakte in de Italiaanse hoogste voetbalafdeling liet de middenvelder een sublieme indruk achter. Genoeg om de gewildheid te creëren bij het nu bijna uitonderhandelde SSC Napoli en andere deelgenoten in die competitie, te weten: AC Milan, Internazionale én ACF Fiorentina.- Serie A: 16 optredens, zonder productiviteit- Jupiler Pro League: 1 optreden- UEFA Champions League (kwalificatie): 1 selectiebeurt