'Inshallah' opgenomen in Duits woordenboek

Het Arabische woord is één van de meest gebruikte uitdrukkingen in de Arabische taal

'Inshallah' betekent 'als Allah het wil' en is opgenomen in het Duitse woordenboek Duden, het belangrijkste woordenboek van onze oosterburen waarin elk woord in de Duitse taal terug te vinden is, samen met de betekenis, het gebruik en de grammaticale context.





De nieuwe invoer in het woordenboek wordt gespeld als 'inschallah'. Het is momenteel onduidelijk of het woord in de online versie van het boek zal verschijnen of in de fysieke kopie zal worden gepubliceerd.





Het is niet de eerste keer dat termen of woorden uit de moslimwereld in het woordenboek zijn opgenomen. De veel gebruikte Turkse uitspraak 'oha' kwam ook in het woordenboek terecht nadat deze in populariteit toenam als uitdrukking van verbazing of verrassing.

Duitsland, met een bevolking van 81 miljoen inwoners, heeft de op één na grootste moslimbevolking in West-Europa, na Frankrijk. Van de bijna 4,7 miljoen moslims in het land zijn er 3 miljoen van Turkse afkomst. In Duitsland wonen zo'n 480.000 Marokkanen.

