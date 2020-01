Volgens ooggetuigen reed de auto te hard

Het incident gebeurde zondagochtend in de wijk Tayseer in Ouled Ziane in Casablanca. Vermoedelijk verloor de bestuurder de controle over het stuur. De inzittenden raakten zwaargewond.









Hulpdiensten hebben de gewonden overgebracht naar het ziekenhuis. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart om de omstandigheden van het ongeval te bepalen.

