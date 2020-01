Activiste die online campagne tegen kanker startte overleden

De sociale mediacampagne die Bouziane met andere activisten in de eerste week van december 2019 lanceerden kon rekenen op heel veel steun

Rajaa Bouziane, één van de activisten die de sociale mediacampagne voor kankerpatiënten lanceerde, is afgelopen zaterdag overleden. Het tragische nieuws werd op Facebook gedeeld.









De patiënten, die zichzelf 'strijders' noemen, deelden foto's en video's van zichzelf met de hashtag van de campagne 'Mabghinach nmouto bsaratan' (we willen niet sterven aan kanker). De campagne beoogt de gezondheidszorg voor kankerpatiënten in Marokkaanse ziekenhuizen te verbeteren en roept op tot gratis behandeling. In de video's vertellen ze over hun worsteling met Marokkaanse ziekenhuizen en klagen ze over de gebrekkige faciliteiten en de hoge kosten van de kankerbehandeling.





De campagne ontving veel medeleven en solidariteit van het grote publiek, waaronder veel prominenten, academici en politici. Academicus Omar Cherkaoui bereidde een petitie voor waarin de regering werd gevraagd om ​​een kankerbestrijdingsfonds op te richten door middel van een wijziging van de 2020-financieringswet.





Enkele weken na de start van de campagne startte het ministerie van Volksgezondheid een initiatief om kinderen jonger dan vijf jaar gratis kankerbehandeling aan te bieden bij alle gezondheidsinstellingen en openbare ziekenhuizen in Marokko.

© MAROKKO.NL 2020