Turkije en Rusland roepen Iran en VS op om tafel te gaan

Turkije en Rusland hebben de Verenigde Staten en Iran opgeroepen om hun geschillen op diplomatieke wijze op te lossen.

© ANP 2020

De landen willen de opgelopen spanningen in de regio de-escaleren. Vladimir Poetin en Recep Tayyip Erdogan deden hun oproep tijdens een gezamenlijke persconferentie na het openen van een gaspijplijn in Turkije.De spanningen tussen Iran en de VS liepen woensdag weer hoger op nadat Iran Amerikaanse legerbases in Irak heeft beschoten . Dat was een vergelding voor het doden van generaal Qassem Soleimani vorige week.