Ziyech na 'Goal of the Month'-uitverkiezing: 'Niet de eerste, en niet de laatste' (video)

Het aanloopje naar deze treffer tegen ADO Den Haag was misschien nog wel mooier dan het doelpunt zelf.

Overall-statistieken Hakim Ziyech (seizoen 2019/2020):

Met tot nog toe een uitstekend productiviteitsmoyenne in de benen kreeg Hakim Ziyech woensdagmiddag de 'Goal of the Month'-uitverkiezing toebedeeld. De inzet waar het om ging was zijn openingsdoelpunt tegen ADO Den Haag (red. 1-0 '15, 6-1 FT Eredivisie), vlak voor het ingaan van de winterstop in de Eredivisie. Uit handen van-presentatrice Marleen van Oortmarssen kreeg de 26-jarige balvirtuoos zijn tweede trofee van het seizoen uitgereikt.- Eredivisie: 17 optredens, 6 doelpunten én 13 assists- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 5 assists- UEFA Champions League (kwalificatie): 4 optredens, 3 assists- Johan Cruijff Schaal: 1 optreden, zonder productiviteit