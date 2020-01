Iran belooft 'spoedig hardere wraak' op VS

Abdollah Araghi, een bevelhebber van de Iraanse Revolutionaire Garde, heeft donderdag opnieuw dreigende taal geuit richting de Verenigde Staten.

Hij zei dat Iran "spoedig hardere wraak" zal nemen na de Amerikaanse raketaanval vorige week vrijdag in Irak. Daarbij kwam de belangrijke Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven. Araghi gaf geen details. Woensdagochtend vuurde Iran meerdere raketten af op bases in Irak waar Amerikaanse militairen waren gelegerd Het ging om een vergeldingsaanval vanwege de dood van Soleimani. De Amerikaanse president Donald Trump beloofde woensdag geen nieuwe militaire acties uit te voeren tegen Iran. Wel legde hij per direct nieuwe "zware economische sancties" op aan het land.Door de dood van Soleimani is de toch al gespannen relatie tussen Iran en de VS verder verslechterd.