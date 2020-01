Ali B hoeft theatershow van rechter niet aan te passen

Rapper Ali B hoeft de registratie van zijn theatershow 'Je suis Ali' niet aan te passen of offline te halen om een geluidsfragment dat daarin voorkomt.

De rechtbank in Lelystad stelde de vrouw die in het fragment te horen is in het ongelijk. Tijdens de show uit 2016 en 2017 is een geluidsopname uit het programma Opsporing Verzocht te horen, waarin de vrouw een van de daders van een gewapende overval omschrijft als een man met een "Ali B-accent". De vrouw zegt dat ze door het gebruik van die opname in Ali B.'s show een publieke figuur is geworden.Volgens de rechtbank heeft de vrouw vrijwillig aan Opsporing Verzocht meegewerkt en maakt ze ook geen bezwaar tegen de uitzending van dat programma, die op internet ook nog steeds is terug te zien. Dat ze in media is neergezet als iemand die discrimineert, kan Ali B niet worden aangerekend.