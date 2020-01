Bilal Wahib is 'Shooting Star' op festival Berlijn

De Nederlandse acteur Bilal Wahib is een van de 'Shooting Stars' op het aankomende filmfestival van Berlijn.





Films als Het Schnitzelparadijs, Shouf shouf habibi! en Rabat overtuigden hem dat ook jongens van deels multiculturele komaf acteur kunnen worden. De acteur brak afgelopen jaar bij het grote publiek door met zijn rol in de Videoland-hit Mocro Maffia, maar speelde eerder al in kleinere maar veelgeprezen films als Broeders en Malik.



Wahib speelt in Paradise Drifters van regisseur Mees Peijnenburg een verwaarloosde tiener die, samen met twee lotgenoten, toch het beste van het leven probeert te maken. De ster is komend jaar verder te zien in het tweede seizoen van Mocro Maffia, de NPO-serie Commando's en het sekswerkersdrama Red Light (geproduceerd door Carice van Houten en Halina Reijn). Wahib maakt half maart zijn grote toneeldebuut bij de Toneelmakerij in een nieuwe eigentijdse bewerking van Hamlet die Abdelkader Benali speciaal voor hem schreef.



In het verleden werden Nederlandse talenten als Hannah Hoekstra, Abbey Hoes, Jonas Smulders en Marwan Kenzari uitgeroepen tot 'Shooting Star'.

Het festival roept de 20-jarige Wahib hiermee uit tot een van de tien grote jonge Europese filmtalenten. De acteur, die in Berlijn zijn nieuwe film Paradise Drifters presenteert, zal op diverse bijeenkomsten en etentjes de kans hebben om gesprekken te voeren met grote spelers uit de Europese filmwereld. Bilal Wahib schreef zich op zijn elfde, zonder opleiding, in bij een castingbureau.