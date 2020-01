Marokko: 34 nieuwe instellingen voor hoger onderwijs in 2020

Een betere regionalisering van de nieuwe instellingen moet helpen bij het laagdrempeliger maken van hoger onderwijs in alle regio's van het land

Dat kondigde Said Amzazi (minister van Onderwijs) maandag aan tijdens een parlementaire zitting. De minister zei dat de regering in 2019 al 17 nieuwe instellingen voor hoger onderwijs heeft geopend en dat het aantal nieuwe instellingen in 2020 zal verdubbelen.





Het ministerie onderzoekt de mogelijkheid om twee nieuwe universiteiten te openen in de regio Draa-Tafilalet en in de zuidelijke regio's van Marokko. De zuidelijke provincies hebben al verschillende instellingen voor hoger onderwijs, zoals de hogere technische scholen in Laayoune en Guelmim, de multidisciplinaire school in Smara en de business school in Dakhla. Deze reeds functionerende instellingen zouden de oprichting van een nieuwe universiteit in het zuiden van Marokko vergemakkelijken, legt Amzazi uit.





De minister noemde ook de start van bouwwerken voor een medische school in Laayoune, bij het project is een budget gemoeid van 350 miljoen DH.





Er zijn momenteel 12 openbare universiteiten in Marokko verdeeld over acht regio's. De universiteiten coördineren in totaal 145 instellingen voor hoger onderwijs, waaronder 61 open access-instellingen en 84 met beperkte toegang. De vestigingen omvatten scholen voor technologie, onderwijs, bedrijfsleven, techniek, economie, wetenschap en geneeskunde.

