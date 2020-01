Ophef in Casablanca na aankondiging gebruik oude Europese stadsbussen

Bewoners zijn boos op de recente aankondiging van het vervoersbedrijf

Op sociale netwerken is met afschuw gereageerd op de aankondiging dat de stad oude Europese "schrootbussen" gaat inzetten in Casablanca, meldt nieuwsdienst Akhbarona. De stadsbussen zullen eind deze maand in gebruik worden genomen. Tegenstanders vinden dat de stad en haar bewoners nieuwe bussen verdient.





De OV-bussen in de commerciële hoofdstad zijn al langer een doorn in het oog van bewoners en forenzen. Het contract tussen de gemeenteraad van Casablanca en M’dina Bus liep eind oktober af en werd niet verlengd . Het bedrijf ontving veel kritiek vanwege de slechte kwaliteit van de vloot en haar diensten als gevolg van achterstallig onderhoud. In januari en mei 2019 ging een bus van het bedrijf in vlammen op midden op een druk kruispunt. Gelukkig vielen er geen gewonden In oktober werden meer dan een dozijn bussen beschadigd na brand in de remise.





In mei 2019 kondigden lokale autoriteiten aan bezig te zijn met het vernieuwen van de vloot . De inhaalslag zou 2,4 miljard DH kosten en in 2021 van start gaan.

