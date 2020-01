Nador: Moeder en dochter in brand gestoken na afwijzen huwelijksaanzoek

De twee slachtoffers werden met ernstig brandletsel opgenomen in het regionaal ziekenhuis in Nador

De politie in Nador heeft een 24-jarige man aangehouden voor het in brand steken van een vrouw en haar moeder nadat deze een huwelijksaanzoek had geweigerd, meldt nieuwsdienst Akhbarona. De twee vrouwen uit Aroui werden met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De jonge vrouw overleed een dag later aan haar verwondingen, haar moeder verkeert nog in levensgevaar.





Lokale bronnen melden dat de dader zijn slachtoffers had overgoten met benzine alvorens ze in brand te hebben gestoken. Politieonderzoek leidde naar het ouderlijk huis van de dader.

© MAROKKO.NL 2020