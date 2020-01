Marokko: Meer dan 360 pasgeboren vondelingen op straat in 2018

Volgens de laatste cijfers waren er in 2018 in totaal 1741 kinderen achtergelaten

Dat zei Jamila Al-Musalli (Minister van Sociale Ontwikkeling en Gezin) maandag in de Tweede Kamer. Autoriteiten troffen 360 kinderen aan in de open lucht in 2018. Het totaal aantal achtergelaten kinderen bereikte in totaal 1.741 kinderen. Naast de vondelingen oordeelden rechters in 1.422 gevallen tegen ouders na beschuldigingen van verwaarlozing.





Hoewel schokkend, zijn deze officiële cijfers aanzienlijk lager dan cijfers die recent werden gedeeld door de Marokkaanse activiste Aicha Ech-chenna . De feministe zei in een interview dat elk jaar 50.000 kinderen in Marokko zouden worden achtergelaten en dat gemiddeld 24 baby's per dag in de vuilnisbak worden gegooid. Ook noemde ze alarmerende cijfers over het aantal alleenstaande moeders. "Er is geen officieel aantal alleenstaande moeders, maar 10 jaar geleden waren er al meer dan een half miljoen," zei Chenna.





90.000 'zonder identiteit'

De teller voor het aantal niet-aangegeven kinderen stond eind 2018 op 91.747 in Marokko. De Marokkaanse minister van Mensenrechten, Mustapha Ramid, presenteerde de cijfers eind 2019 aan de Tweede Kamer.





De Marokkaanse overheid heeft bezorgdheid geuit over gezinnen die hun kinderen niet registreren en lanceerde verschillende campagnes om ouders aan te moedigen hun kinderen gedocumenteerd te krijgen. In Marokko kunnen kinderen zonder papieren niet profiteren van basisrechten zoals onderwijs.





Huwelijken zonder papieren, niet-aangegeven geboorten of nalatigheid van de ouders zijn de belangrijkste redenen voor het grote aantal niet-aangegeven kinderen.





Campagne tegen bedelaars

Naast verlaten kinderen sprak Al-Musalli ook over de erbarmelijk omstandigheden van kinderen die opzettelijk op straat worden uitgebuit. In heel Marokko gaan honderden vrouwen en mannen met minderjarigen, onder wie kinderen jonger dan vijf jaar, de straat op om te bedelen.





De minister herinnerde aan een campagne die door haar ministerie werd gelanceerd om de rechten van kinderen te beschermen en hen tegen het fenomeen te beschermen.

