Transfer Talks: 'Olympique Lyon denkt aan Galatasaray-spil Belhanda'

Waar het tussen de speler zelf en het geïnteresseerde Al-Ittihad nog niet echt wil vlotten, dient er mogelijk een andere kans aan voor Younès Belhanda.

Overall-statistieken Younès Belhanda (seizoen 2019/2020):

Uitgaande van waar het doorgaans goed ingevoerdeonlangs mee kwam, lijken Rudi Garcia en co. zich hard te maken voor de man die nog tot medio 2021 vastligt in de Türk Telekom Arena. In een seizoen wat tot nog toe met 'ups' en 'downs' ging werd de Marokkaans-international al verschillende keren in verband gebracht met een voortijdig vertrek bij 'Cim Bom Bom'. De formatie die tot voor kort het meest concreet leek, deed een stapje terug na ietwat te gortigere salariseisen van Belhanda. Echter lijkt de speler in kwestie nu weer in trek bij een voormalig competitiegenoot, samen met nog een viertal andere namen (red. Filip Kostic, Joan Jordan, Kenny Lala én Jérôme Roussillon) staat de inmiddels 29-jarige middenvelder op de nominatie om 'Les Gones' uit het slop te trekken.- Süper Lig: 12 optredens, 3 doelpunten én 1 assist- UEFA Champions League: 4 optredens, zonder productiviteit- Türkiye Kupasi: 2 optredens, 1 doelpunt- Turkcell Süper Kupa: 1 optreden, 1 doelpunt