CAF Champions League: JS Kabylie-Raja Casablanca morgen te volgen op beIN Sports

Raja Casablanca treft morgenmiddag in Algerije JS Kabylie in het kader van de CAF Champions League.

Les Verts

© Redactie 2020

De Maghrebijnse derby is de vierde groepswedstrijd in groep D en staat op de tweede plaats in de groep met zes punten uit drie gespeelde wedstrijden.Tegenstander JS Kabylie staat derde met drie punten en treft morgen eendat vorige week eveneens in Algerije van MC Alger met 2-1 wist te winnen in de heenwedstrijd van de kwartfinale in de Mohammed VI Cup. De Qatarese zender beIN Sports HD1 beschikt over de exclusieve tv-rechten voor deze wedstrijd waarin de Rwandese scheidsrechter Louis Hakizimana deze in goede banen moet zien te leiden.