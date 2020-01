'Nayef Aguerd hersteld sneller dan verwacht en hervat groepstraining'

International Nayef Aguerd hersteld sneller dan verwacht van zijn enkelblessure die hij in oktober tegen Olympique Lyon opliep.

De centrale verdediger van Ligue-1 formatie Fc Dijon heeft deze week de groepstraining hervat en werkt aan zijn herstel en terugkeer in de selectie van de nummer zestien in de Franse competitie.De 23-jarige jeugdproduct van de Mohammed VI academie blesseerde zich op 19 oktober van vorig jaar in de wedstrijd tegen Olympique Lyon na een duel met de Ivoriaanse aanvaller Maxwell Cornet. De verdediger kon tot zijn blessure rekenen op een basisplaats bij de Franse club en zal de komende tijd hard moeten werken op zijn plek te heroveren in de basisselectie.