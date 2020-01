Krijgsheer Haftar verwerpt oproep tot wapenstilstand in Libië

In plaats daarvan kondigde hij een voortzetting van zijn militaire operaties aan.

De Libische krijgsheer Khalifa Haftar heeft donderdag een oproep van Turkije en Rusland tot een staakt-het-vuren in Libië verworpen. In een verklaring van zijn woordvoerder Ahmad al-Mesmari claimt Haftar dat een heropleving van het politieke proces en de stabiliteit van het land alleen kan worden verzekerd door de "uitroeiing van terroristische groeperingen" en de ontbinding van milities die Tripoli controleren.

Haftars troepen lanceerden in april een offensief tegen de hoofdstad, de zetel van de door de VN erkende regering van premier Fayez al-Serraj. De milities van Haftar namen deze week nog de belangrijke kuststad Sirte in.



Ook de EU drong deze week aan op een wapenstilstand. Zowel premier al-Serraj als Haftar was woensdag in Rome voor ontmoetingen met de Italiaanse premier Giuseppe Conte. Conte probeert een bemiddelende rol te spelen bij het tot stand brengen van een wapenstilstand.

