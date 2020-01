Transfervrije El Ahmadi: 'Mekka is een plek waar ik rust vind'

Met een aflopende verbintenis in het vooruitzicht sluit de inmiddels 34-jarige middenvelder niets uit over het vervolg van z'n rijke carrière.

'Mekka is een plek waar ik rust vind'

Overall-statistieken Karim El Ahmadi (seizoen 2019/2020):



Nu al ruim anderhalf seizoen op Saoedische gronden kan Karim El Ahmadi met geen slecht woord spreken over zijn verblijf bij Al-Ittihad. Waar het gedurende dit nog lopende seizoen niet echt wil vlotten bij de achtvoudig landskampioen, heeft het jeugdproduct van FC Twente het tot nog toe prima naar zijn zin bij de formatie die zetelt in Jeddah. In gesprek metspreekt de voormalig Feyenoorder over hoe het hem op persoonlijk én professioneel vlak afgaat in het hoogste niveau aldaar: ,,Het is hier altijd goed weer, al is het soms wel erg warm. Mijn vrienden en familie komen vaak op bezoek. Ik beheers de taal, dat helpt natuurlijk ook. En Mekka is in de buurt, 40 minuten rijden.''Op de vraag of die heilige stad een belangrijke plek is voor de Marokkaans A-international, antwoordt El Ahmadi: ,,Ja, zeker wel. Ik ga daar graag op bedevaart. Mekka is een plek waar ik rust vind. Ik ben gelovig, bid vijf keer per dag. Natuurlijk doe ik niet alles perfect, maar ik probeer wel goed te leven.''Over het hoe en wat over aankomende zomer, daar waar zijn contract bij de Saoediërs afloopt, kijkt de speler in kwestie voorlopig nog even de kat uit de boom: ,,Terug naar Nederland zou ik ook niet erg vinden. Ik heb wel eens gezegd dat ik mijn carrière wel zou willen afsluiten bij de clubs van vroeger, de club die mij hebben gemaakt.''- Saudi Professional League: 13 optredens, zonder productiviteit- King's Cup: 1 optreden, 1 doelpunt