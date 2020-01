Koning Willem-Alexander naar Oman voor afscheid sultan Qaboos

Koning Willem-Alexander is deze zondag in Oman om te condoleren na het overlijden van sultan Qaboos bin Said. Die stierf vrijdagavond op 79-jarige leeftijd, na bijna vijftig jaar op de troon van de oliestaat.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken reist namens Nederland met de koning mee, meldt de Rijksvoorlichtingdienst. De nieuwe sultan, Haitham al-Said, ontvangt zondag, maandag en dinsdag in het Al Alam-paleis in de Omaanse hoofdstad Masqat mensen die hun medeleven komen betuigen.Haitham is een neef van Qaboos. Die was ongetrouwd en had geen kinderen. De overleden sultan is zaterdag al begraven na een afscheidsdienst in de grote, naar hemzelf vernoemde moskee van Masqat.