Felle protesten in Teheran tegen regering

Demonstranten, voornamelijk studenten, hebben zaterdag in de Iraanse hoofdstad Teheran fel geprotesteerd tegen de regering.





De demonstranten verscheurden onder meer foto's van Qassem Soleimani, de generaal die door een Amerikaanse raket werd gedood in buurland Irak. Door zijn dood liepen de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran op. Naar schatting tussen de zevenhonderd en duizend mensen namen deel aan de demonstratie. De politie heeft de studenten later op de avond uiteengejaagd, toen zij straten blokkeerden.



Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab is bij de demonstratie de Britse ambassadeur Rob Macaire opgepakt en korte tijd vastgehouden. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim dat welingelichte bronnen citeert, zou hij de demonstranten hebben geprovoceerd om "radicale actie" te ondernemen. Raab noemt de arrestatie van de gezant "een flagrante schending van het internationaal recht".



Iran zegt de Boeing 737 van Ukraine International Airlines woensdag "per ongeluk" te hebben neergehaald. Bij de ramp kwamen 176 mensen om het leven.

De zeldzame protesten volgen nadat Iran heeft toegegeven het Oekraïense passagiersvliegtuig woensdag neer te hebben gehaald. De demonstranten verzamelden zich zaterdagavond vroeg bij de Amirkabir Universiteit om eer te betonen aan de mensen die bij de vliegramp omkwamen. Het eerbetoon sloeg als snel om in een demonstratie tegen de regering.