Libische krijgsheer Haftar kondigt wapenstilstand aan

Het zelfbenoemde Libische Nationale Leger (LNA) van krijgsheer Khalifa Haftar heeft zaterdag een staak-het-vuren afgekondigd.

Daarmee geeft Haftar toch gehoor aan een oproep van Rusland en Turkije, die de strijdende partijen in Libië eerder deze week opriepen tot een wapenstilstand. Haftar had die oproep in eerste instantie verworpen . Volgens het LNA ging het staakt-het-vuren zondag om 00.01 uur plaatselijke tijd in. "Elke schending zal beantwoord worden met een harde reactie", zei een woordvoerder. De door de VN erkende regering van premier Fayez al-Serraj, die in strijd is met de milities van Haftar, kondigde zondag kort na het ingaan van de wapenstilstand akkoord te gaan.De milities van Haftar proberen sinds april hoofdstad Tripoli in te nemen, de zetel van de regering van premier Serraj. Deze week veroverden LNA-troepen nog de belangrijke kuststad Sirte.