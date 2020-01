Kamer eist informatie van Utrechtse alFitrah-moskee

De Tweede Kamer sleept het bestuur van de stichting AlFitrah in Utrecht voor de rechter.





Ook de Haagse As-Soenah moskee is opgeroepen voor verhoor onder ede, en voor de Geleense moskee Al Houda gaat de parlementaire commissie ook getuigen horen.





Moskeebesturen zien de krampachtige zoektocht naar Buitenlandse geldstromen bij Nederlandse moskeeën als een hetze tegen de islam. "De hele opzet van de parlementaire ondervraging is doordrenkt met vooringenomenheid en is een aanfluiting voor de Tweede Kamer.", staat in een persverklaring van de As-Soennah moskee.





Volgens de moskee zouden de aanjagers van de parlementaire ondervraging alléén moslims in het vizier hebben. "De te onderzoeken subjecten, waaronder stichting as-Soennah, zijn allemaal islamitisch, terwijl buitenlandse financiering van religieuze instellingen over het hele spectrum plaatsvindt. Evangelistische christenen, rooms-katholieken en joden hebben allemaal hun internationale financiële relaties. Zo heeft de paus niet alleen financiële invloed op de Rooms-Katholieke Kerk in dit land, maar ook op de dagelijkse praktijk door bisschoppen en kardinalen te benoemen. Een duidelijker voorbeeld van ongewenste buitenlandse beïnvloeding is er niet.", aldus het moskeebestuur.





De moskee herinnert in het persbericht ook aan de "honderdduizenden dollars van neoconservatieve Amerikaanse organisaties" die PVV-politicus Geert Wilders in het verleden heeft ontvangen. "Een hele batterij aan anti-moslimwetten staat op de planken of is inmiddels ingevoerd, waaronder het niqaabverbod, verbod op religieuze slacht en verbod op 'anti-democratische' organisaties. En nu zijn de moskeeën aan de beurt om hen angst aan te jagen en hen te weerhouden hun grondwettelijke rechten uit te oefenen."





Volgens de Haagse moskee worden protestantse, joodse en katholieke instellingen buiten de wind gehouden doordat door de commissie de criteria van het Amerikaanse 'Freedom House' worden gehanteerd om te bepalen welke geldstromen moeten worden onderzocht. Het Freedom House zou een verlengstuk zijn van de Amerikaanse regering. "Het definieert bijna alle landen die de westerse hegemonie in de wereld afwijzen als onvrij. Met objectiviteit en rechtvaardigheid heeft dit dus weinig te maken, des te meer met politiek.", aldus de verklaring.

© ANP/Marokko.nl 2020

De stichting achter de AlFitrah-moskee weigert volgens de commissie informatie te geven over haar financiële handel en wandel. Een speciale commissie van de Tweede Kamer onderzoekt de financiering van moskeeën in Nederland. Ze wil er achter komen of er geldstromen uit het buitenland vloeien die leiden tot "ongewenste beïnvloeding". De AlFitrah-moskee weigert volgens de commissie inzage in de financiën. Een rechter in Den Haag buigt zich donderdag over de kwestie."De commissie betreurt het dat zij deze stap naar de rechter heeft moeten zetten", laat voorzitter Michel Rog weten na meldingen in media. Het zit de commissie niet lekker dat tientallen islamitische organisaties miljoenen euro's uit de Golfstaten ontvangen. Er bestaat de vrees dat geld uit deze zogenoemde "onvrije" en "fundamentalistische landen" kan leiden tot "radicalisering van moslims".