Van der Vaart tipt Tottenham: 'Ziyech heeft alles wat ze nu nodig hebben'

Na zich vorig kalenderjaar bij NOS Studio Voetbal hard te hebben gemaakt voor zijn komst, deed de voormalig Oranje-international het onlangs weer!

'Voetbalcreativiteit, doelpunten én assists'

Overall-statistieken Hakim Ziyech (seizoen 2019/2020):

- Eredivisie: 17 optredens, 6 doelpunten én 13 assists

- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 5 assists

- UEFA Champions League (kwalificatie): 4 optredens, 3 assists









Photocredit: Goal.com - Johan Cruijff Schaal: 1 optreden, zonder productiviteit

De weinig aantrekkelijke vorm waar 'The Spurs' de laatste periode in steken, daar is volgens Rafael van der Vaart één speler voor die zich als directe kwaliteitsimpuls kan laten gelden. Via zijn Instagram, daar waar hij door fans vragen gesteld kreeg, maakte de inmiddels 36-jarige voetbalpensionado zich in duidelijke bewoordingen dienstbaar voor zijn voormalige werkgever. Waar hij afgelopen kalenderjaar hoogstpersoonlijk clubeigenaar Daniel Levy berichtte - opdat de huidige nummer acht van de Premier League zich zou gaan versterken met de 26-jarige contractspeler van AFC Ajax - herhaalt Van der Vaart dat kunstje nu dus weer.Ziyech is met recht dé oplossing voor het sterrenensemble van eindverantwoordelijke José Mourinho, de ploeg die de afgelopen tijd maar weinig op gang kan komen. ,,Ik heb het al eens gezegd, maar ik hoop oprecht dat Tottenham aan de haal gaat met Ajax's Ziyech. Hij is het type speler wat de club op dit moment juist zo hard nodig heeft. Voetbalcreativiteit, doelpunten én assists: voor hem zou het overigens ook een logische vervolgstap zijn.