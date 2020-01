Transfer Talks: 'Valladolid's Tuhami gespot op luchthaven Athene'

In navolging op de geruchtenreeks van de afgelopen tijd lijkt de 24-jarige middenvelder zich te voegen bij zijn nieuwe, tijdelijke werkgever.

Overall-statistieken Anuar Tuhami (seizoen 2019/2020):

Photocredit: EldesMarque.com

© Redactie 2020

Met een contracttermijn die nog tot uiterlijk medio 2023 doorloopt, is Anuar Tuhami door diens werkgever Real Valladolid in de mogelijkheid gesteld elders vlieguren te maken. Waar er afgelopen week door diverse Griekse bronnen werd bericht met zijn op handen zijnde vertrek bij de huidige nummer veertien van La Liga, begaf de speler in kwestie zich zondagavond op de internationale luchthaven van Athene. Uit de laatste berichtgeving kan vernomen worden dat het enkel een medische keuring is die Tuhami scheidt van een uitleenbeurt aan de nummer zes van de hoogste voetbalafdeling aldaar, tot aan het einde van het lopende seizoen.Opgeleid werd de middenvelder bij zijn huidige werkgever, debuteren in de hoofdmacht deed Tuhami op 15 oktober 2014 (red. 2-0 FT zege op Girona FC, Copa del Rey).- La Liga: 11 optredens, zonder productiviteit- Copa del Rey: 1 optreden, zonder productiviteit