UITGELICHT: Staflid HUSA Agadir gaat 'out' na steen uit publiek (video)

Een nieuw dieptepunt in de saga die HUSA Agadir al geruime tijd domineert.

Waar eindverantwoordelijke M'hamed Fakhir zich maar ternauwernood richting de catacomben kon begeven, kreeg de penningmeester van diens formatie de volle laag. Op beelden van het Marokkaanse internetmediumis duidelijk te zien hoe de beste man vol op het voorhoofd wordt geraakt door wat nu vermoeden, een steen geworpen vanuit de tribune van het Grand Stade d'Agadir. Een opmerkelijke actie gezien het feit dit na afloop van de met 3-0 beklonken zege op het Ivoriaanse San Pedro gebeurde (red. 3-0 FT, groepsfase CAF Confederations Cup).Daar waar het HUSA Agadir in dat toernooi prima afgaat, aangezien men de koppositie inneemt in Groep D, is het in de Botola Pro minder gesteld. Met slechts zeven punten meer is de formatie nummer voorlaatst in het Marokkaanse hoogste niveau.