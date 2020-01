Trouwstoet-deelnemer die Rotterdamse agent neersloeg voor rechter

De 26-jarige man die ervan verdacht wordt een Rotterdamse agent te hebben neergeslagen bij een trouwstoet, moet maandag voor het eerst voor de rechter verschijnen.

Shahid B. wordt verdacht van zware mishandeling van de agent. Het gaat om de eerste inleidende zitting, in de rechtbank in Rotterdam. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Het incident gebeurde op 30 augustus. De politie werd gewaarschuwd over een trouwstoet omdat de deelnemers onnodig zouden toeteren, asociaal reden, mensen op autodaken zaten en het overige verkeer lieten stoppen en blokkeerden. Toen de politie ingreep, sloeg B. een agent zo hard, dat de politieman viel en korte tijd het bewustzijn verloor.Kort nadat B. afgelopen oktober was opgepakt , werden ook de bruidegom, diens vader en diens schoonmoeder aangehouden op verdenking van het beïnvloeden van getuigen.Dit en andere incidenten hebben ertoe geleid dat trouwstoeten in Rotterdam vanaf dit jaar toestemming nodig hebben van de gemeente voordat ze de weg op gaan. Wie de stoet niet aanmeldt, riskeert een geldboete van maximaal 4150 euro.