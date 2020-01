Strijdende partijen Libië praten in Moskou over wapenstilstand

De leiders van de strijdende partijen in Libië zullen maandag in Moskou vredesbesprekingen houden met vertegenwoordigers van Rusland en Turkije.

Dat meldde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De gesprekken komen na een staakt-het-vuren in Libië, dat werd geïnitieerd door Turkije en Rusland. Het bestand ging zondag in, hoewel beide partijen elkaar ervan beschuldigden dat ze het staakt-het-vuren schonden. Ook waren er nog steeds schermutselingen rond de hoofdstad Tripoli.De besprekingen in Moskou maandag zullen worden bijgewoond door krijgsheer Khalifa Haftar van het zelfbenoemde Libische Nationale Leger (LNA) en premier Fayez al-Serraj van de door de VN erkende regering, citeerde persbureau Interfax een functionaris van het ministerie. Van Russische en Turkse kant nemen de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie deel aan de gesprekken.Lev Dengov, het hoofd van de Russische contactgroep voor Libië, zei dat de strijdende partijen "de mogelijkheid van het ondertekenen van een bestand en de details van een dergelijk document zouden bespreken", meldde Interfax.Zaterdag kondigde Haftar al een staakt-het-vuren aan. Daarmee zou hij toch gehoor geven aan een oproep van Rusland en Turkije, die de strijdende partijen in Libië opriepen tot een wapenstilstand. Haftar had die oproep in eerste instantie verworpen.De milities van Haftar proberen sinds april hoofdstad Tripoli in te nemen, de zetel van de regering van premier Serraj. Afgelopen week veroverden LNA-troepen nog de belangrijke kuststad Sirte.