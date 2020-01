El Ghazi onder de indruk: 'Hoop dat Ziyech naar de Premier League komt'

Voor de 24-jarige Oranje-international bestaat er geen middenweg: Hakim Ziyech is voor hem met recht de beste van de Eredivisie!

'Dat weet Ajax en daar gaat de club goed mee om'

Overall-statistieken Hakim Ziyech (seizoen 2019/2020):

- Eredivisie: 17 optredens, 6 doelpunten én 13 assists

- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 5 assists

- UEFA Champions League (kwalificatie): 4 optredens, 3 assists

- Johan Cruijff Schaal: 1 optreden, zonder productiviteit



In gesprek metvertelt de contractspeler van Aston Villa vol lof over de man met wie hij eerder te bewonderen was onder dezelfde noemer van de Amsterdammers. Van de zomer van 2016 tot aan de winterstop van het kalenderjaar erop was Anwar El Ghazi dag in, dag uit getuige van de klasse die diens voormalige ploeggenoot in huis heeft. Dat hij het er tot nog toe zo voortvarend vanaf brengt namens AFC Ajax is voor het jeugdproduct van Sparta Rotterdam niet meer dan normaal, zo tekent hij op tegenover het eerdergenoemde medium: ,,Hakim is verreweg de beste voetballer van Nederland. Ik zag allerlei lijstjes voorbijkomen, van het UEFA-elftal, FIFA-elftal tot het beste team uit de vorige Champions League. En terwijl daar andere Nederlanders in voorbij kwamen, ontbrak Hakim.''Dat de inmiddels 26-jarige spelmaker te weinig lofzang krijgt voor zijn klasse, daar weet El Ghazi wel de vinger op te leggen. Het heeft volgens de voormalig contractspeler van LOSC Lille met de gunfactor te maken, die de een eerder toebedeeld krijgt dan de ander: ,,Dat komt, omdat hij een heel bijzondere speler is. Je houdt van hem of je vindt hem niks.''Waar velen nog over in dubio zijn, daar is El Ghazi inmiddels wel over uit. Het is de Premier League waar de Marokkaans-international naar uit moet wijken: ,,Hakim in je team is een garantie voor goals, assists, punten én aantrekkelijk voetbal. Dat weet Ajax en daar gaat de club goed mee om. Laten we het vooral koesteren dat hij nog in de Eredivisie speelt. En als hij weggaat, hoop ik dat hij naar de Premier League komt. In een aanvallende ploeg wordt hij hier een sensatie.''