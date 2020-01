Marokko: 2 jaar cel voor verdedigen vlagverbranding in Parijs

buitenland 13 jan 13:10

Bouda Ghassan had in een Facebook-bericht de vlagverbranding in Parijs verdedigd.

De rechtbank in Khenifra heeft donderdag Abdelali Bamad, de Marokkaanse leraar die ook bekend staat als Bouda Ghassan, veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en een geldboete van 10.000 DH wegens "belediging van de emblemen van het Marokkaanse Koninkrijk".

Bij een pro-Amazigh demonstratie in Parijs werd eind oktober een Marokkaanse vlag vertrapt en in brand gestoken . Beelden van de vlagverbranding werden massaal gedeeld op sociale netwerken en zorgde voor nationale ophef en veel boze reacties . De demonstranten kwamen bijeen om de derde verjaardag van de dood van Mohcine Fikri te herdenken. De dood van de visboer leidde in 2016 en 2017 tot de Hirak Rif-protesten in de noordelijke regio's van Marokko. Ghassan werd 23 december gearresteerd.

De leider van de Hirak Rif-beweging, Nasser Zefzafi, had begin oktober opgeroepen tot de mars. Zefzafi veroordeelde later de vlagverbranding en omschreef de daders als 'verraders' die de Hirak beweging misbruiken en in slecht daglicht plaatsen.

Gewetensgevangenen Het twee weken oude nationale comité voor de bevrijding van journalist Omar Radi , en van andere gevangenen die vast zitten voor soortgelijke vergrijpen, organiseerde donderdag een persconferentie. Volgens de commissie zijn dergelijke arrestaties en vervolgingen in Marokko "een manier om de vrijheid van meningsuiting te verstikken door te reageren met een ijzeren vuist op critici van het staatsbeleid".

Het comité voert campagne voor journalist Omar Radi, die in afwachting is van zijn proces wegens een tweet waarin hij kritiek uitte op de hoge gevangenisstraffen van Hirak activisten. Tientallen demonstranten kwamen donderdagavond bijeen in Rabat nadat de commissie opriep tot een dag van solidariteit met de gewetensgevangenen.

De afgelopen maanden zijn meerdere Marokkanen gearresteerd en vervolgd, waaronder rappers (veelal tieners) en journalisten voor uitingen op sociale netwerken die volgens de autoriteiten beledigend zijn voor de nationale symbolen en territoriale integriteit van Marokko. © MAROKKO.NL 2020