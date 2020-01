Marokko verhoogt belastingen op import Turks textiel

Het nieuwe tarief ging begin dit jaar in en blijft twee jaar van kracht.

Importeurs moeten voortaan 27% belasting betalen op de invoer van Turkse kleding en textielproducten. Tot nu toe konden Turkse exporteurs profiteren van voordelige tarieven als gevolg van de vrijhandelsovereenkomst tussen Marokko en Turkije die sinds 2006 van kracht ging.





De verhoging is onderdeel van de nieuwe Financieringswet 2020. Door de heffing worden Turkse textielproducten duurder in Marokko. De import van kleding en textiel vormen het leeuwendeel van de totale invoer uit Turkije. Turkse investeerders zijn erg actief in het opzetten van textielfabrieken in Marokkaanse steden.





De Turkse kledingindustrie is sinds 2006 enorm gegroeid in Marokko. In de afgelopen 14 jaar is de invoer van Turks textiel meer dan verdubbeld. In 2018 stond de teller op $2 miljard, met name door de toenemende invoer van kinder- en dameskleding. De concurrerende prijs/kwaliteitsverhouding heeft andere landen en internationale merken op afstand gehouden.

