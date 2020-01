Prins Moulay Rachid namen`s Mohammed VI bij begrafenis Omaanse sultan Qaboos

Prins Moulay Rachid bracht condoleances en felicitaties van koning Mohammed VI over aan de nieuwe Omaanse sultan.

Prins Moulay Rachid arriveerde maandag in de Omaanse hoofdstad Muscat om koning Mohammed VI te vertegenwoordigen bij de begrafenis van Sultan Qaboos bin Said Al Said. Qaboos overleed vrijdagavond op 79-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Qaboos regeerde bijna vijf decennia lang het land. De Koninklijke Familie Raad koos de neef van Qaboos, Haitham bin Tariq Al Said , als opvolger.





Prins Moulay Rachid bracht condoleances en felicitaties van koning Mohammed VI over aan de nieuwe Omaanse sultan tijdens de begrafenisceremonie die plaatsvond in Paleis Al Alam in de hoofdstad van Omani. In zijn boodschap betuigde koning Mohammed VI zijn medeleven met het Omaanse volk.





"Met de dood van Sultan Qaboos hebben het Sultanaat van Oman en de Arabische en islamitische natie een belangrijke en wijze leider verloren die een wereldwijde revolutie voor zijn land en verschillende economische en politieke prestaties heeft bereikt", leest de boodschap.

