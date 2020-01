Casablanca: Vlogger gearresteerd voor gevaarlijk rijgedrag (video)

De jongeman haalde levensgevaarlijke capriolen uit achter het stuur en publiceerde daar video's van op sociale netwerken

De politie in Ain Chock in Casablanca heeft zaterdag een 25-jarige man gearresteerd voor gevaarlijk rijgedrag, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring.









De arrestatie was een reactie op videobeelden die de verdachte zelf op zijn Instagram en Facebook had gepubliceerd. De auto van de verdachte is in beslag genomen.

