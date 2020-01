Kroonprins Emiraten werkte als ober in restaurant in Marokko

De kroonprins van de VAE werd op 14-jarige leeftijd door zijn vader naar Marokko gestuurd.

Dat schrijft de New York Times (NYT) in een portret van de kroonprins van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed (MbZ). De krant schreef een uitgebreid stuk over de jeugd van de kroonprins en in het bijzonder over de periode die hij als tiener heeft doorgebracht in Marokko. "Zijn land werd van armoede naar onvoorstelbare rijkdom gekatapulteerd na de ontdekking van olie", meldt de krant.





Op 14-jarige leeftijd werd de prins door zijn vader naar een school in Marokko gestuurd. "Het lijkt er op dat Zayed zijn zoon een verhardende ervaring wilde meegeven; hij gaf zijn zoon een paspoort met een andere familienaam zodat hij niet als prins behandeld zou worden", schrijft de NYT. MbZ leefde een eenvoudig bestaan en bracht enkele maanden door als ober in een lokaal restaurant. "Hij was vaak alleen, bereidde zijn eigen maaltijden en deed zijn eigen was", schrijft de krant.





MbZ is nu ook Minister van Defensie en tevens voorzitter van de uitvoerende raad van Abu Dhabi, het orgaan dat toezicht houdt op de ontwikkeling en planning van het emiraat en tevens lid van de Opperste Olieraad. Afgelopen zomer bracht MbZ tijdens een privé-bezoek enkele dagen door in Marokko.





De relatie tussen Marokko en de Emiraten is sinds 2017 bekoeld geraakt na onenigheid over Libië. De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita, had in april 2019 zijn bezoek aan de Golfstaten voltooid en daarbij de VAE overgeslagen.

