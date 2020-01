Agressieve travestiet probeert sluier moslima te verwijderen (video)

Omstanders moesten tussenbeide komen om de gesluierde vrouw te verdedigen.

Beelden van de belaging werden zondag massaal gedeeld op sociale netwerken. Het incident vond plaats in de Duitste hoofdstad Berlijn. Duitse pers meld dat de dader een man is met een Arabische nationaliteit. In de video is te horen dat de dader in het Arabisch schreeuwt dat de vrouw haar hijab af moet doen.









Omstanders moesten tussenbeide komen om de gesluierde vrouw te verdedigen. De confrontatie leidde tot wederzijdse slagen maar liep met een sisser af.

© MAROKKO.NL 2020