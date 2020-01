Getroffen landen overleggen na ramp over stappen tegen Iran

Ministers uit vijf landen die burgers verloren bij de vliegramp in Iran, komen donderdag bijeen in Londen.

Zwarte dozen

Dan worden mogelijke juridische stappen tegen de Islamitische Republiek besproken, zei de Oekraïense minister Vadym Prystajko (Buitenlandse Zaken) tijdens een bezoek aan Singapore. Prystajko zei dat de landen ook gaan overleggen over compensatie en het onderzoek naar de dodelijke aanval van vorige week. Toen schoot de Iraanse luchtverdediging een passagiersvliegtuig van een Oekraïense luchtvaartmaatschappij uit de lucht. Er vielen 176 doden. Veel slachtoffers waren Iraniërs die nog een tweede nationaliteit hadden.De minister stelde dat naast Oekraïne ook Canada, Zweden, Afghanistan en een ongenoemd vijfde land meedoen aan de topbijeenkomst. Die vindt op 16 januari plaats in Londen.Volgens Prystajko heeft Iran al toegezegd de zwarte dozen van het ramptoestel te overhandigen. "Maar wat we nog niet hebben is een specifieke datum waarop dat gaat gebeuren. We dringen erop aan dat de zwarte dozen onmiddellijk worden vrijgegeven."De minister beklemtoonde ook dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de ramp gestraft moeten worden. "Wat we niet willen is dat naar één of andere soldaat, erg laag in rang, wordt gewezen met de boodschap: dat is degene die op de knop drukte", stelde hij. "We moeten uitzoeken wie het bevel gaf. Wie op de knop drukte. Alles. Al die mensen moeten gestraft worden."