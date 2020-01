Jeugdjournaal heeft opvolger Siham Raijoul gevonden

De 29-jarige Annabelle Zandbergen wordt de nieuwe presentator van het Jeugdjournaal. Zandbergen vervangt Siham Raijoul, die gaat werken voor het programma Hart van Nederland op SBS6.

Annabelle Zandbergen is een bekend gezicht voor de redactie. In juli 2018 begon ze bij het Jeugdjournaal als bureauredacteur en sinds het afgelopen najaar is ze te zien als verslaggever. Ze kijkt uit naar haar nieuwe functie: "Als kind begreep ik de wereld beter door te kijken naar het NOS Jeugdjournaal. Dat ik nu aan kinderen mag vertellen wat er in de wereld speelt, vind ik een enorme eer." De journalist werkte eerder voor de Telegraaf en de regionale zender NH Nieuws.Jeugdjournaal-chef Ronald Bartlema is blij dat het presentatieteam weer op volle sterkte is. Volgens hem is het Jeugdjournaal een broedplaats voor nieuw talent. Bekende namen als Welmoed Sijtsma en Roos Moggré werkten eerder als presentator voor het programma van de NOS.